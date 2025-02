Meteo Calabria: sole, piogge residue e freddo intenso

MeteoWeb

L’area di bassa pressione responsabile del maltempo di domenica sta progressivamente perdendo forza, lasciando spazio a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, la circolazione ciclonica residua ancora attiva sullo Ionio continuerà a determinare instabilità sulla Calabria per la giornata odierna, con fenomeni che si concentreranno principalmente sulle zone meridionali della regione, seppur in forma più isolata, anche nella giornata di mercoledì. A partire da giovedì, invece, il tempo si stabilizzerà su tutto il territorio.

Contestualmente, il rafforzamento di un promontorio di alta pressione che dall’Atlantico si espanderà verso l’Europa centrale favorirà l’afflusso di aria più fredda proveniente dall’Europa orientale. Questo contribuirà a mantenere le temperature su valori tipici della stagione invernale nei prossimi giorni, con un leggero calo nei valori massimi e una diminuzione più marcata delle minime, specialmente nelle aree centro-settentrionali della regione.

Nella giornata di martedì 4 febbraio, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutta la Calabria, con precipitazioni sparse che interesseranno, soprattutto al mattino, il settore del Pollino, il Cosentino Ionico, il Vibonese, il Reggino tirrenico e le zone interne. Nel corso del pomeriggio, ulteriori rovesci potrebbero coinvolgere anche il Catanzarese e il resto del Reggino. In montagna, le temperature più basse favoriranno deboli nevicate oltre i 1400-1500 metri di quota sul Pollino, sulla Sila Greca e sulla Sila Grande, mentre sull’Aspromonte la quota neve sarà leggermente più alta, a partire dai 1600 metri.

Per la giornata di mercoledì, il territorio regionale presenterà una marcata differenziazione meteorologica: mentre sul Cosentino, sul Crotonese e sul Catanzarese il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, nelle altre aree permarrà una nuvolosità più irregolare, con possibili precipitazioni sparse che continueranno a interessare il Vibonese, il Reggino tirrenico e le zone interne.

Il calo delle temperature sarà più evidente nei valori minimi, specialmente nella Calabria centro-settentrionale. La notte tra martedì e mercoledì sarà particolarmente fredda sul Cosentino, sulle zone interne del Crotonese e sul Catanzarese, mentre il raffreddamento notturno si manterrà significativo anche tra mercoledì e giovedì. Con il progressivo affermarsi dell’alta pressione, il tempo risulterà più stabile nei giorni successivi, pur in un contesto termico ancora invernale.

