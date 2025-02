Meteo Calabria: stabilità in aumento, ma con alcune lievi variabili

MeteoWeb

La situazione meteorologica sulla Calabria si mantiene nel complesso stabile, seppur con alcune deboli interferenze legate alle correnti nord-occidentali. L’aumento della pressione atmosferica, già evidente sul Mediterraneo occidentale, si estenderà progressivamente anche su questa regione nei prossimi giorni, portando un generale miglioramento. Tuttavia, il tempo non sarà completamente soleggiato, poiché la circolazione in quota riuscirà ancora a determinare locali disturbi, senza però fenomeni di rilievo.

Nella giornata di giovedì 20 febbraio, un sistema nuvoloso in arrivo da nord attraverserà il territorio, generando sporadiche e deboli precipitazioni soprattutto sul basso Cosentino Tirrenico, nel Catanzarese Tirrenico, sulla Sila Piccola, nel Vibonese e sul Reggino Tirrenico e interno. In montagna, la quota neve si attesterà intorno ai 1500 metri sull’Aspromonte e tra i 1300 e i 1400 metri sulla Sila Piccola, con accumuli comunque modesti. Nel frattempo, le temperature minime subiranno un lieve ulteriore calo, contribuendo a un contesto termico che rimarrà in linea con le medie stagionali.

A partire da venerdì 21 febbraio, il quadro meteorologico si farà ancora più stabile, grazie all’ingresso di una massa d’aria più secca, che porterà un miglioramento più deciso. Tuttavia, questa fase sarà accompagnata da un temporaneo raffreddamento, dovuto a un veloce afflusso di aria più fredda proveniente dall’Europa orientale. Tale raffreddamento avrà vita breve e già dalla giornata di sabato si assisterà a un graduale rialzo termico.

Nel complesso, i prossimi cinque giorni saranno caratterizzati da una fase meteorologica piuttosto tranquilla, senza eventi di particolare rilievo ma con temperature che, pur mantenendosi in linea con il periodo, risulteranno leggermente più rigide rispetto ai giorni precedenti.

