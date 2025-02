Meteo Calabria: tregua dal maltempo, ma senza un netto miglioramento

MeteoWeb

Dopo la fase perturbata che ha caratterizzato il fine settimana, la Calabria si appresta a vivere un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. La bassa pressione responsabile del maltempo si sta infatti allontanando verso sud-est, lasciando spazio a correnti nord-occidentali che porteranno solo qualche disturbo locale, senza però compromettere la stabilità complessiva del tempo. Le temperature rimarranno sostanzialmente in linea con le medie stagionali, con possibili lievi rialzi.

La giornata di lunedì 17 febbraio si aprirà con una nuvolosità irregolare sulle zone tirreniche centrali e meridionali, dove non si escludono brevi e isolati piovaschi. Sul resto della regione, il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso nelle ore del mattino, ma con una tendenza all’aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Su alcune aree, come l’alto Cosentino Ionico e il Crotonese, saranno possibili deboli rovesci. Durante la serata si assisterà a un ulteriore peggioramento, con piogge sparse che interesseranno il Cosentino Ionico, il Crotonese e l’alto Catanzarese Ionico. Sui rilievi della Sila Greca e sulla parte settentrionale della Sila Grande, sopra i 1400 metri di quota, non si escludono deboli nevicate.

Martedì la nuvolosità sarà ancora diffusa su gran parte del territorio, risultando più compatta nelle zone centrali e settentrionali della Calabria. Durante le prime ore del mattino potrebbero persistere residue precipitazioni sparse sulle aree ioniche del Catanzarese e del Reggino, destinate comunque a esaurirsi rapidamente. Nel pomeriggio, eventuali piovaschi isolati potranno svilupparsi sull’Aspromonte, sulle Serre e sulla Sila Piccola, con fiocchi di neve oltre i 1600 metri di altitudine.

In sintesi, il miglioramento sarà graduale e non immediato, con il passaggio da un contesto instabile a condizioni via via più asciutte, pur con la persistenza di nubi e qualche fenomeno localizzato.

