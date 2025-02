Meteo Calabria: venti impetuosi e nubifragi, il ciclone scatena il maltempo

MeteoWeb

Una nuova fase di maltempo si prepara a interessare la Calabria, con una domenica caratterizzata da condizioni perturbate e fenomeni localmente intensi. Nelle ultime ore, un’area di bassa pressione formatasi sulla Tunisia ha iniziato a spostarsi gradualmente verso nord-est, determinando un progressivo peggioramento che si manifesterà in modo più evidente nel corso della giornata di domenica 2 febbraio. L’arrivo di masse d’aria umida di origine meridionale favorirà precipitazioni diffuse su gran parte della regione, con rovesci e temporali che colpiranno sia le aree costiere che l’entroterra.

Le piogge più abbondanti interesseranno principalmente i settori interni, con accumuli significativi nel Reggino, nel Vibonese, nel Catanzarese, sulla Sila, nel Crotonese e lungo la fascia ionica del Cosentino. In alcune zone, gli intensi contrasti termici e l’elevato contenuto di umidità potranno accentuare l’attività temporalesca, dando origine a fenomeni localmente violenti. La neve sarà relegata esclusivamente alle vette più alte dei rilievi montuosi, senza particolari ripercussioni a quote più basse. Data l’intensità prevista di alcuni temporali, si consiglia massima prudenza, poiché le precipitazioni potrebbero risultare improvvise e abbondanti in brevi lassi di tempo.

A partire dal pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, inizialmente nel Vibonese e nel Reggino, mentre in serata la stabilizzazione del tempo si estenderà anche al resto della regione. Le temperature rimarranno pressoché invariate rispetto ai giorni precedenti, senza variazioni significative che possano incidere sul quadro termico generale. Tuttavia, sarà il vento uno degli elementi più rilevanti di questa fase perturbata: per l’intera giornata soffieranno forti correnti meridionali, dapprima di scirocco e successivamente da ostro, con raffiche particolarmente intense lungo le aree costiere e sui rilievi esposti. Il mar Ionio subirà un deciso aumento del moto ondoso, passando da molto mosso ad agitato, rendendo difficoltosa la navigazione e l’attività marittima.

