Meteo Calabria: weekend perturbato con piogge, temporali e neve in montagna

MeteoWeb

L’ingresso di una perturbazione di origine nord-europea sta determinando un generale abbassamento delle temperature sulle regioni centrali e settentrionali d’Italia, con effetti che nel corso del fine settimana si faranno sentire anche sulla Calabria. Già nella giornata odierna, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con la possibilità di qualche rovescio nel pomeriggio sulle aree montuose dell’Aspromonte e delle Serre, oltre che lungo il versante ionico tra le province di Catanzaro e Reggio Calabria, il basso Cosentino Ionico e l’alto Crotonese. In serata, i primi segnali del peggioramento diverranno evidenti con un progressivo aumento della copertura nuvolosa sulle zone tirreniche. Nella tarda serata sono attese le prime piogge sparse sulle aree costiere del Cosentino. Le temperature, tuttavia, registreranno un temporaneo aumento lungo il versante ionico, con valori che localmente potranno raggiungere i 18°C.

Il peggioramento si intensificherà nella giornata di sabato 15 febbraio, quando al mattino il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso sulle zone tirreniche e sulle aree interne del Cosentino, con piogge e temporali più intensi in particolare sull’alto Cosentino Tirrenico. Nel corso del pomeriggio, la nuvolosità aumenterà ulteriormente su tutto il territorio regionale, dando luogo a precipitazioni diffuse e temporali sparsi. Sui rilievi montuosi, le nevicate interesseranno inizialmente le quote più alte, ma nel pomeriggio e in serata il limite delle nevicate potrebbe abbassarsi fino a circa 1300 metri di altitudine. L’abbassamento delle temperature sarà accompagnato da un progressivo aumento del moto ondoso del Mar Tirreno, che diventerà molto mosso.

La giornata di domenica si aprirà con cieli ancora coperti e precipitazioni residue su diverse aree, in particolare sul Cosentino Ionico, la Sila, il Crotonese e l’alto Catanzarese Ionico. Le nevicate continueranno a interessare le montagne, con una quota in graduale rialzo nel corso della mattinata, fino a superare i 1600 metri. Tuttavia, dal pomeriggio si prevede un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, anche se l’evoluzione della situazione resta ancora soggetta a possibili variazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.