Meteo Calabria, weekend perturbato: piogge, temporali e neve sui rilievi

Una perturbazione in discesa dal Nord Europa sta determinando una fase di maltempo sulla Calabria, con un fine settimana caratterizzato da piogge diffuse, temporali e il ritorno della neve sulle montagne. L’instabilità atmosferica si farà sentire in modo più deciso tra oggi e domenica 16 febbraio, coinvolgendo gran parte del territorio regionale con fenomeni di diversa intensità.

Durante la giornata odierna, il cielo si presenterà inizialmente variabile, ma dal pomeriggio la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare ovunque, favorendo lo sviluppo di piogge e temporali diffusi. Le precipitazioni interesseranno sia le aree interne che i settori costieri, con un’intensificazione dei fenomeni soprattutto sulle zone tirreniche. Sui rilievi montuosi, la neve tornerà a imbiancare le vette a partire dai 1300-1400 metri di quota, con la possibilità di fiocchi a livelli leggermente inferiori sui monti esposti al versante tirrenico. Le temperature subiranno una lieve diminuzione, in particolare nelle zone interne e lungo la fascia occidentale della regione. Sul fronte marittimo, il Tirreno diventerà molto mosso, mentre lo Ionio risulterà generalmente mosso.

La giornata di domenica si aprirà con cieli nuvolosi su gran parte della regione, accompagnati da precipitazioni sparse che interesseranno soprattutto il versante ionico del Cosentino, il Crotonese e il Catanzarese. Nevicate residue si verificheranno nelle prime ore del mattino sul Pollino e sulla Sila, con la quota neve ancora intorno ai 1400 metri, prima di un graduale rialzo nel corso della giornata. Altrove, eventuali piogge saranno di breve durata e di intensità ridotta. Nel pomeriggio, si assisterà a un’attenuazione generale dei fenomeni, con progressivo esaurimento delle precipitazioni e un lento miglioramento delle condizioni atmosferiche. Anche le temperature caleranno leggermente in tutta la regione, mentre i mari rimarranno mossi sia sul versante tirrenico che su quello ionico.

