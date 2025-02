Meteo Calabria: dopo il sole torna l’instabilità, weekend tra piogge e schiarite

MeteoWeb

La Calabria si trova attualmente sotto l’influenza di un progressivo rinforzo della pressione atmosferica, una dinamica che porterà a un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata caratterizzata da una nuvolosità irregolare, la serata vedrà ampi rasserenamenti, con cieli che tenderanno a liberarsi dalle nubi, regalando una tregua dal tempo instabile. Tuttavia, il fine settimana si preannuncia piuttosto dinamico e soggetto a variazioni. Nella giornata di sabato, un nuovo sistema nuvoloso attraverserà la regione, determinando la possibilità di brevi e deboli piogge nelle ore pomeridiane, senza particolari criticità.

Il peggioramento più significativo è atteso nella giornata di domenica, quando l’isolamento di un minimo di bassa pressione sui mari meridionali porterà un aumento dell’instabilità atmosferica, con un nuovo peggioramento del tempo che potrebbe coinvolgere diverse aree della regione.

Questa fase perturbata non avrà però una lunga durata. A partire dal 3-4 marzo, le condizioni meteorologiche torneranno a stabilizzarsi grazie a un nuovo rinforzo dell’alta pressione, che garantirà alcuni giorni di tempo più stabile e soleggiato. Il ritorno di condizioni più miti e asciutte segnerà dunque una pausa dall’instabilità, offrendo un periodo più favorevole dal punto di vista climatico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

