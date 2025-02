Meteo Calabria: weekend soleggiato, ma notti gelide

MeteoWeb

La Calabria si appresta a vivere un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate, grazie all’espansione di un promontorio di alta pressione che dal Nord Africa occidentale si estende fino alla regione. Tuttavia, l’inclinazione dell’asse anticiclonico verso nord-est permetterà ancora l’afflusso di correnti più fredde dall’Europa orientale, seppur in modo limitato e temporaneo. La giornata di sabato si aprirà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi locali addensamenti nuvolosi sui rilievi, ma si tratterà di una copertura modesta e di breve durata, destinata a dissolversi rapidamente entro sera. Le temperature minime continueranno a calare leggermente, mantenendo un clima notturno piuttosto rigido, soprattutto nella notte tra venerdì e sabato. Le massime, al contrario, subiranno un lieve aumento, contribuendo a rendere le ore centrali della giornata più miti.

Domenica il tempo si manterrà ancora stabile con cieli sereni nelle prime ore della giornata. Nel pomeriggio, tuttavia, si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, con il passaggio di nubi medio-alte che interesseranno in particolare la Calabria settentrionale e centrale. In serata non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco nel Cosentino, segnale di un lieve cambiamento delle condizioni atmosferiche. Le temperature continueranno a salire, soprattutto nei valori massimi, confermando un trend verso un clima più mite nelle ore diurne.

