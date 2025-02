Meteo Calabria: weekend sotto le nuvole, in arrivo piogge su Catanzarese, Reggino e Crotonese

MeteoWeb

L’attuale scenario meteorologico sull’Italia continua a essere caratterizzato da un campo di alta pressione che mantiene condizioni di stabilità atmosferica su gran parte del territorio nazionale. Sulla Calabria, questa configurazione garantirà ancora tempo stabile nella giornata di giovedì 6 febbraio, con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e la formazione di una modesta nuvolosità nel pomeriggio, specialmente nelle zone interne e lungo il versante ionico centrale e meridionale. Tuttavia, non sono attesi fenomeni significativi. Le temperature minime subiranno un calo sensibile, determinando una notte fredda su tutta la regione, con valori prossimi allo zero nelle valli e nelle pianure interne e temperature diffusamente sotto lo zero nelle aree montuose. Le massime, invece, rimarranno pressoché stabili rispetto ai giorni precedenti.

Dalla giornata di venerdì, il quadro meteorologico inizierà a cambiare con l’avvicinarsi di un’area di bassa pressione in formazione tra la Francia e il Mediterraneo occidentale. Questo sistema depressionario favorirà l’afflusso di correnti umide meridionali sulla Calabria, determinando un progressivo aumento della copertura nuvolosa e un incremento delle precipitazioni, soprattutto sulle aree ioniche. Le prime avvisaglie di questo peggioramento si manifesteranno già dal mattino, con cieli parzialmente nuvolosi e la possibilità di qualche isolato piovasco sul versante ionico del Cosentino e sul Crotonese. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà ad aumentare a partire dalle zone meridionali della regione, portando piogge sparse che interesseranno dapprima il Crotonese e successivamente le aree interne e ioniche del Catanzarese e del Reggino, dove le precipitazioni si protrarranno anche nella giornata di sabato.

Nonostante l’instabilità in arrivo, l’area depressionaria si manterrà relativamente lontana dalla Calabria, riducendo il rischio di precipitazioni abbondanti o di eventi alluvionali. Le piogge previste, seppur diffuse, non dovrebbero quindi assumere carattere particolarmente intenso.

