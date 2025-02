Meteo, c’è l’Anticiclone Russo e la porta dell’Atlantico è chiusa: il freddo, per ora, non arriva

MeteoWeb

L’Europa si trova attualmente di fronte a una situazione meteorologica eccezionale, caratterizzata dalla presenza di un imponente sistema anticiclonico sull’area russo-scandinava. Questo fenomeno atmosferico di notevole entità potrebbe raggiungere valori di pressione straordinariamente elevati, superando i 1060 hPa. La sua influenza si estenderà su vasta scala, determinando significative ripercussioni sulle condizioni meteorologiche di gran parte del continente.

Questo massiccio anticiclone agirà come una barriera naturale, bloccando efficacemente l’ingresso delle correnti atlantiche e favorendo invece l’afflusso di masse d’aria provenienti da est. Tuttavia, è importante notare che, al momento, le temperature nelle regioni orientali non sono particolarmente rigide, il che esclude la possibilità di ondate di freddo intenso accompagnate dal temibile Buran. Nonostante ciò, si prevede un generale abbassamento delle temperature su una vasta area dell’Europa, con la possibilità di nevicate in numerose nazioni.

Per quanto riguarda l’Italia, questa configurazione atmosferica favorirà condizioni di maltempo e il passaggio di perturbazioni, accompagnate da venti prevalentemente di scirocco, con occasionali rotazioni a levante e grecale. Queste condizioni meteorologiche si protrarranno per un periodo prolungato, presumibilmente fino alla fine della seconda decade di febbraio. Le conseguenze più evidenti di questa situazione saranno precipitazioni superiori alla media sui settori ionici del paese.

Particolare attenzione merita la situazione della Sicilia, dove sono attesi eventi piovosi di rilievo, soprattutto nelle zone meridionali e, in misura ancora maggiore, in quelle occidentali dell’isola. Queste precipitazioni risulteranno particolarmente benefiche in vista della stagione estiva, contribuendo a mitigare potenziali problemi di siccità.

In sintesi, nei prossimi giorni, il quadro meteorologico sarà dominato dalle influenze provenienti da est, o più precisamente da sud-est. Questa situazione determinerà un periodo caratterizzato da instabilità e precipitazioni, con possibili ripercussioni positive sulle riserve idriche, specialmente nelle regioni meridionali del paese che spesso soffrono di carenza d’acqua durante i mesi estivi.

È importante sottolineare che, nonostante l’assenza di un freddo intenso proveniente dall’est, le variazioni termiche previste saranno comunque significative e potranno influenzare notevolmente le attività quotidiane in molte parti d’Europa.

Questo schema sinottico potrebbe aprire la strada a ondate di freddo più intense nella terza decade del mese, qualora si verificasse un indebolimento del Vortice Polare associato a fenomeni di stratwarming. Tuttavia, l’attuale configurazione non mostra segnali di un’imminente irruzione artica diretta sul Mediterraneo.

