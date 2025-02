Meteo Emilia-Romagna: piogge in arrivo, fase fredda nel weekend con neve a quote basse

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche, con il passaggio di infiltrazioni umide che porteranno un aumento della nuvolosità già dalle prime ore del mattino. La giornata si aprirà con cieli coperti su gran parte del territorio regionale, mentre le prime deboli piogge si manifesteranno soprattutto in serata, segnando l’inizio di una fase più instabile. Il trend meteorologico continuerà a essere caratterizzato da un’alternanza tra precipitazioni e momenti più asciutti, mantenendo comunque un quadro termico relativamente mite per il periodo. Tuttavia, tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio è previsto un peggioramento più organizzato e intenso, accompagnato da un sensibile abbassamento delle temperature. Questo calo termico sarà sufficiente a riportare la neve sull’Appennino, con fiocchi che potrebbero scendere fino alle quote collinari, localmente attorno ai 200 metri.

Nel corso di sabato si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con schiarite sempre più ampie a partire dal pomeriggio. L’Appennino romagnolo potrebbe tuttavia continuare a essere interessato da residui fenomeni prima di un generale miglioramento. La stabilità atmosferica tornerà a dominare la giornata di domenica, anche se il calo delle temperature favorirà diffuse gelate mattutine, che potranno spingersi fino alle aree di pianura.

L’inizio della prossima settimana si prospetta più stabile, con valori termici in linea con le medie stagionali. Tuttavia, l’evoluzione a partire dal 19 febbraio rimane ancora incerta, lasciando aperta la possibilità di nuove fasi instabili nei giorni successivi.

