Meteo, focus neve Emilia Romagna: Bora, crollo termico e fiocchi fino a bassa quota

Un nuovo peggioramento del tempo è atteso sull’Emilia-Romagna, con l’arrivo di precipitazioni e un abbassamento delle temperature che favorirà nevicate fino a quote collinari. Tuttavia, le pianure non saranno interessate da accumuli nevosi significativi, poiché i modelli previsionali indicano che le nevicate rimarranno confinate alle alture. Solo in alcuni casi, nelle vallate più vicine alla pedemontana e in presenza di precipitazioni intense, si potranno osservare fiocchi misti a pioggia o brevi episodi nevosi senza accumulo.

L’ingresso della Bora, previsto per il primo pomeriggio di venerdì, determinerà un aumento delle precipitazioni lungo i rilievi, favorendo nevicate anche abbondanti in Emilia centrale. Tuttavia, questo vento, pur essendo freddo, attraversando il mare tende a riscaldarsi, rendendo difficile la formazione di neve in pianura. La situazione sarebbe ben diversa se le correnti da nord-ovest riuscissero a prevalere, poiché queste sono spesso responsabili delle nevicate più consistenti anche sulle zone pianeggianti della Romagna e delle aree costiere.

Nella mattinata di venerdì le precipitazioni si concentreranno sull’Emilia centrale, intensificandosi nel pomeriggio tra il bolognese, il ferrarese e l’Appennino romagnolo. Inizialmente, la neve cadrà oltre i 900-1400 metri, ma con l’ingresso dell’aria fredda la quota neve scenderà rapidamente. Nel pomeriggio le precipitazioni più intense interesseranno l’Appennino, con nevicate che raggiungeranno le quote collinari, soprattutto tra il parmense, il reggiano e il modenese, estendendosi successivamente al bolognese. La fase più nevosa per queste zone è attesa tra le 15 e le 19, con nevicate moderate e neve pesante, che potrebbero causare disagi alla circolazione. Durante i fenomeni più intensi, i fiocchi potrebbero scendere fino a 100 metri di altitudine, soprattutto nei fondovalle, mentre lungo la Via Emilia le possibilità di neve restano molto basse.

Con il passare delle ore, le precipitazioni si ridurranno progressivamente sulle pianure, mentre resteranno più insistenti nelle aree collinari e costiere. Entro le 23 di venerdì sera le nevicate tenderanno ad esaurirsi sul parmense e il reggiano, mentre si concentreranno su ferrarese, bolognese e Romagna, con un ulteriore calo della quota neve tra l’una e le cinque del mattino di sabato. L’intensità delle precipitazioni e la presenza di venti da nord-ovest potrebbero abbassare la quota neve fin sotto i 200-300 metri, localmente fino ai fondovalle. Tuttavia, sulla Via Emilia la probabilità di fenomeni nevosi significativi rimane estremamente ridotta. Il sistema perturbato si allontanerà gradualmente nelle prime ore di sabato, con il definitivo esaurimento delle precipitazioni entro le otto del mattino.

L’evento sarà rapido ma intenso, con possibili criticità legate al vento forte di Bora, atteso soprattutto nel ferrarese e lungo la fascia costiera nel pomeriggio di venerdì. Il mare diventerà molto mosso e non si esclude un aumento del livello dei corsi d’acqua minori, situazione che sarà monitorata dalla Protezione Civile. Le nevicate sulle colline potrebbero causare disagi alla viabilità, per cui è consigliabile prestare attenzione e, se possibile, pianificare con cura eventuali spostamenti.

