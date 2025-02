Meteo Emilia-Romagna: nebbie, sole e temperature invernali, ma da venerdì possibile svolta

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna continua a essere interessata da un vasto campo di alta pressione che assicura condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Il cielo si mantiene sereno o poco nuvoloso, con l’unica eccezione rappresentata dalla formazione di nebbie notturne e mattutine lungo le aree pianeggianti prossime al Po. Le temperature minime rimangono piuttosto basse durante la notte e nelle prime ore del mattino, con valori che si avvicinano allo zero in pianura, mentre le ore diurne risultano caratterizzate da un clima più mite e gradevole per il periodo.

Questa fase di stabilità proseguirà almeno fino a giovedì, garantendo giornate prevalentemente soleggiate e asciutte. Tuttavia, i modelli previsionali iniziano a delineare un possibile cambiamento del quadro meteorologico a partire da venerdì. Un nucleo di aria fredda in discesa dall’Europa centrale potrebbe lambire la regione, portando un progressivo aumento della nuvolosità e la possibilità di un peggioramento delle condizioni atmosferiche. L’entità di questo cambiamento rimane ancora incerta, rendendo necessaria un’ulteriore conferma nelle prossime analisi meteorologiche.

Il possibile afflusso di aria più fredda potrebbe influenzare in modo più marcato le temperature, rendendo il fine settimana potenzialmente più dinamico rispetto ai giorni precedenti. La situazione sarà seguita con aggiornamenti costanti per valutare con maggiore precisione l’impatto del cambiamento in arrivo..

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.