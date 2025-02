Meteo Emilia-Romagna: neve in arrivo sull’Appennino, attese accumuli significativi in quota

MeteoWeb

Una perturbazione in risalita lungo la Penisola porterà un nuovo episodio di neve sull’Appennino emiliano nelle prossime ore. Le prime precipitazioni nevose interesseranno i rilievi occidentali tra la tarda serata di oggi e la notte successiva, intensificandosi entro le prime ore di sabato. Durante la mattinata, la neve scenderà fino a quote relativamente basse nel piacentino e nel parmense centro-occidentale, dove i fiocchi potranno spingersi fino ai 300-400 metri. Procedendo verso est, la quota neve sarà più elevata, attestandosi tra i 500 e gli 800 metri tra parmense e reggiano, mentre tra modenese e bolognese si aggirerà tra gli 800 e i 1200 metri. Con il passare delle ore, e in particolare dal primo pomeriggio, l’afflusso di aria più mite determinerà un innalzamento progressivo della quota neve.

Nel corso della giornata, le nevicate si concentreranno inizialmente sui rilievi occidentali, per poi estendersi a gran parte della regione dal pomeriggio. In particolare, l’alto Appennino modenese e bolognese sarà interessato da precipitazioni più consistenti, con una quota neve variabile tra i 900 e i 1300 metri, influenzata dall’intensità dei fenomeni. L’aria calda in risalita da sud determinerà un ulteriore aumento della quota neve, specialmente nelle zone più vicine al crinale.

Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi nel corso della mattinata di domenica, lasciando accumuli significativi nelle aree di alta quota. Oltre i 1700 metri, tra modenese e bolognese, il manto nevoso potrà superare i 40 cm, mentre sui rilievi occidentali, oltre i 1300 metri, si prevedono accumuli compresi tra i 15 e i 20 cm.

