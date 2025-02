Meteo Emilia-Romagna: nubi e piovaschi, prossima settimana più turbolenta

MeteoWeb

Il fine settimana in Emilia-Romagna sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, con una nuvolosità diffusa che interesserà in particolare l’Emilia occidentale e le aree appenniniche. In queste zone non si escludono deboli precipitazioni, mentre sul settore orientale, tra la Romagna e il ferrarese, si potranno osservare alcune schiarite, più probabili nelle prime ore della giornata. Le temperature minime subiranno un graduale aumento, mantenendo un clima relativamente mite per il periodo. La ventilazione si manterrà debole su tutto il territorio, con un mare che risulterà calmo per l’intero weekend.

La giornata conclusiva della settimana seguirà lo stesso copione, con un cielo grigio e la possibilità di qualche piovasco limitato ai rilievi. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, si intravedranno ampie aperture a partire dalle regioni settentrionali, segnale di un temporaneo miglioramento. Anche in questa fase, le temperature tenderanno ad aumentare leggermente, mentre i venti si manterranno deboli senza particolari variazioni rispetto ai giorni precedenti.

L’inizio della prossima settimana si preannuncia più movimentato, con un cambio di scenario dovuto all’ingresso di nuove perturbazioni atlantiche. Si prospetta una fase meteorologica più instabile, caratterizzata dal ritorno delle piogge a più riprese, segnale di un periodo dinamico che potrebbe condizionare il tempo nei giorni successivi.

