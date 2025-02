Meteo Emilia-Romagna: nubi, rovesci e perturbazioni atlantiche in arrivo

MeteoWeb

La settimana in Emilia-Romagna si aprirà all’insegna del cielo coperto su tutto il territorio, con una diffusa coltre di nubi che caratterizzerà le prime ore del giorno. Al risveglio, le precipitazioni interesseranno principalmente le province del bolognese e della Romagna, per poi spostarsi gradualmente verso sud-est nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, nuovi rovesci torneranno a bagnare le stesse aree, con una particolare incidenza sulle zone appenniniche, dove i fenomeni risulteranno più persistenti prima di proseguire il loro movimento verso le zone meridionali della regione.

Sul fronte termico, si osserverà un leggero aumento delle temperature minime, mentre i venti si manterranno deboli, favorendo condizioni di mare calmo lungo la costa.

Nella giornata di martedì 25 febbraio, lo scenario meteorologico non subirà variazioni significative nelle prime ore, con cieli grigi che continueranno a dominare il panorama e qualche debole pioggia che potrà interessare l’Emilia. Tuttavia, dal primo pomeriggio si assisterà a un graduale cambiamento delle condizioni atmosferiche. La ventilazione tenderà ad aumentare dai quadranti sud-occidentali, favorendo schiarite che, a partire dalle zone montuose, si estenderanno progressivamente verso le pianure. Questo miglioramento sarà però di breve durata, poiché con il passare delle ore si formeranno nuovi rovesci che interesseranno dapprima le aree collinari e appenniniche, per poi estendersi alle basse pianure.

Le temperature minime rimarranno sostanzialmente stabili rispetto ai giorni precedenti, mentre le massime subiranno un lieve rialzo grazie alle aperture soleggiate previste nel pomeriggio. Nel contempo, la ventilazione sarà in ulteriore intensificazione da sud-ovest, determinando un lieve aumento del moto ondoso, pur mantenendo il mare in condizioni di quasi calma.

Nel prosieguo della settimana, la situazione meteorologica si prospetta più dinamica, con il possibile arrivo di nuove perturbazioni di origine atlantica. Questi impulsi perturbati potrebbero determinare una fase instabile caratterizzata da piogge a più riprese, rendendo il quadro meteorologico della regione particolarmente variabile e in continua evoluzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.