Meteo Emilia-Romagna: nubi persistenti e possibili sorprese invernali nel weekend

L’Emilia-Romagna è interessata da infiltrazioni di aria umida che favoriranno un contesto prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso. Nonostante la copertura del cielo, i fenomeni di rilievo saranno assenti, con un clima stabile ma grigio per gran parte della giornata. Con l’inizio della nuova settimana, il quadro meteorologico manterrà caratteristiche di instabilità, con il passaggio di impulsi perturbati che porteranno piogge alternate a fasi più asciutte. Le temperature rimarranno stazionarie, senza particolari variazioni rispetto ai valori tipici del periodo, e senza segnali di freddo significativo. Tuttavia, a partire dal fine settimana successivo, lo scenario potrebbe cambiare con l’arrivo di correnti fredde in discesa dalle alte latitudini. Se confermate, queste masse d’aria potrebbero determinare un calo delle temperature e favorire il ritorno della neve fino a quote basse, ma solo in caso di precipitazioni associate.

L’evoluzione resta ancora incerta e necessita di ulteriori aggiornamenti per delineare con maggiore precisione l’effettiva portata dell’eventuale fase fredda.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

