Meteo Emilia-Romagna: miglioramento graduale ma con nuvolosità persistente, calo delle temperature

La circolazione depressionaria che ha mantenuto condizioni di instabilità sull’Emilia-Romagna tende progressivamente ad allontanarsi, favorendo un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche, seppur accompagnato da una diffusa copertura nuvolosa. Nella giornata di mercoledì 26 febbraio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con la presenza di nubi basse e foschie dense, soprattutto nelle zone appenniniche. Le precipitazioni, diffuse tra la notte e il mattino con intensità tra debole e moderata, andranno gradualmente attenuandosi nel corso della giornata sulla Romagna e nelle aree occidentali della regione, mentre risulteranno più persistenti nell’Emilia interna e lungo i rilievi centro-occidentali. Nel frattempo, la quota neve subirà un progressivo abbassamento, raggiungendo i 1100-1200 metri in serata.

Le temperature minime rimarranno stazionarie, con valori compresi tra i 2 e i 9°C, mentre le massime subiranno una lieve flessione, assestandosi tra i 6 e i 10°C. Con l’arrivo della sera, il calo termico diverrà più evidente, soprattutto in quota.

Nella giornata di giovedì 27 febbraio, il progressivo spostamento della nuvolosità da ovest verso est permetterà l’apertura di ampie schiarite nel corso del pomeriggio e della sera, restituendo condizioni meteorologiche più stabili su gran parte della regione. Tuttavia, tra il 28 febbraio e il 1° marzo, il tempo continuerà a essere caratterizzato da una certa variabilità, con il possibile ritorno di precipitazioni sparse e un ulteriore calo delle temperature, che si porteranno leggermente al di sotto della media stagionale.

