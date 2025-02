Meteo Emilia-Romagna: piogge diffuse e calo della quota neve

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si trova sotto l’influenza di un cielo prevalentemente coperto, con precipitazioni deboli e irregolari che risultano più persistenti nelle aree centro-orientali e lungo il settore appenninico. Le temperature registrano un aumento, con valori massimi che possono raggiungere i 15 gradi. I venti si mantengono deboli e di direzione variabile, mentre il mare appare quasi calmo lungo la costa e poco mosso al largo. Nei prossimi giorni, le condizioni meteorologiche manterranno un carattere instabile.

Martedì 25 febbraio sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa diffusa, con precipitazioni sparse che interesseranno principalmente la parte centro-occidentale della regione. Nel corso del pomeriggio, la Romagna potrebbe beneficiare di qualche temporanea schiarita, sebbene in serata sia attesa una nuova intensificazione delle piogge, in particolare lungo il settore appenninico.

Mercoledì 26 febbraio la giornata sarà dominata da un cielo molto nuvoloso e da precipitazioni diffuse, che a tratti potranno assumere una moderata intensità. Le precipitazioni interesseranno l’intero territorio regionale fin dal mattino, con nevicate confinate inizialmente alle quote più alte, sopra i 1500 metri. Tuttavia, a partire dal pomeriggio, si assisterà a un progressivo abbassamento della quota neve nel settore occidentale, che potrebbe raggiungere i 1000 metri nelle ore serali e notturne. Sul versante orientale, invece, si prevede un’attenuazione dei fenomeni a partire dal tardo pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

