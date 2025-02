Meteo Emilia-Romagna: perturbazione in transito, piogge e neve in calo di quota

MeteoWeb

La perturbazione che ha attraversato l’Emilia-Romagna ha portato una giornata caratterizzata da cieli coperti e precipitazioni diffuse, con una maggiore intensità nelle ore mattutine. Con il passare del tempo, le piogge hanno progressivamente interessato le pianure più basse, per poi estendersi nel pomeriggio e in serata alle pianure centrali e alle zone appenniniche, seguendo una rotazione da nord. Il calo delle temperature ha favorito una graduale diminuzione della quota neve, che tenderà ad abbassarsi ulteriormente nelle ore serali.

Nel corso di giovedì 27 febbraio, la giornata si aprirà ancora con cieli grigi e qualche residuo fenomeno precipitativo, concentrato soprattutto lungo i rilievi della Romagna. Con il passare delle ore, una graduale miglioramento sarà evidente a partire dall’Emilia, dove si osserveranno le prime schiarite, per poi estendersi progressivamente anche verso la Romagna. Le temperature minime subiranno un calo, mentre le massime registreranno un lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. La ventilazione, prevalentemente settentrionale, contribuirà a un progressivo miglioramento delle condizioni del mare, che passerà da mosso a poco mosso nel corso della giornata.

Venerdì 28 febbraio sarà caratterizzato da un avvio di giornata prevalentemente sereno, con un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, a partire dalle ore centrali, si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, inizialmente lungo l’Appennino emiliano. Con l’avanzare del pomeriggio, la copertura nuvolosa si intensificherà, determinando la formazione di rovesci diffusi, che potranno interessare diverse aree della regione. Le temperature si manterranno sostanzialmente stabili, senza variazioni significative rispetto alla giornata precedente. La ventilazione da nord rimarrà moderata, mentre il mare tenderà a presentarsi quasi calmo, garantendo condizioni marittime più tranquille rispetto ai giorni precedenti.

L’evoluzione del tempo nei prossimi giorni conferma una certa dinamicità, con alternanza tra fasi di miglioramento e nuovi episodi di instabilità, in linea con le caratteristiche tipiche di questa fase della stagione invernale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

