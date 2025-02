Meteo Emilia-Romagna: piogge, neve e cieli grigi prima del ritorno del sole

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si appresta a vivere un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con cieli prevalentemente coperti e precipitazioni sparse, in particolare sulle aree montuose e nella pianura orientale. Nel corso della giornata odierna, la nuvolosità risulterà diffusa, con la presenza di foschie dense nelle ore più fredde. Le prime piogge faranno la loro comparsa sui rilievi centro-orientali dell’Emilia, estendendosi gradualmente fino alla pianura orientale, con fenomeni più probabili tra il ravennate e il ferrarese nel pomeriggio e in serata. Le nevicate, inizialmente attese sui 1100-1300 metri, subiranno un graduale rialzo di quota, portandosi fino ai 1400 metri entro la serata.

La giornata di sabato vedrà un cielo coperto su tutto il territorio regionale, con precipitazioni deboli ma più continue lungo i rilievi. La neve cadrà inizialmente oltre i 1000-1200 metri, per poi abbassarsi fino agli 800-900 metri nelle zone emiliane nel corso del pomeriggio e della sera, mentre sulla Romagna la quota neve subirà un lieve rialzo. Sulla costa e nelle pianure romagnole si assisterà a una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio. Le temperature minime rimarranno pressoché stazionarie, oscillando tra 0 e 7°C, mentre le massime saranno in diminuzione, con valori compresi tra 5 e 11°C.

Domenica si aprirà con cieli ancora molto nuvolosi o coperti, ma con una progressiva tendenza a schiarite dal pomeriggio, a partire dalle zone di pianura più vicine al Po. Residue precipitazioni interesseranno ancora i rilievi e la Romagna tra la notte e le prime ore del mattino, con nevicate che si manterranno oltre i 1000 metri, anche se con una quota neve in graduale rialzo. I fenomeni tenderanno a esaurirsi già dal primo pomeriggio, segnando l’inizio di un cambiamento significativo.

A partire da lunedì 3 marzo, il consolidamento di un campo di alta pressione determinerà un deciso miglioramento del tempo, con condizioni più stabili e soleggiate che dovrebbero persistere per buona parte della settimana. Il ritorno dell’anticiclone favorirà un rialzo delle temperature diurne e una fase più asciutta, interrompendo così il periodo di instabilità che ha caratterizzato i giorni precedenti.

