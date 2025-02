Meteo Emilia-Romagna: piogge a intermittenza e temperature in calo dopo metà mese

MeteoWeb

La circolazione depressionaria che nelle ultime ore ha mantenuto una residua instabilità sull’Emilia-Romagna si sta progressivamente allontanando, favorendo un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Tuttavia, il cielo resterà spesso nuvoloso, con possibili schiarite alternate a coperture più compatte. L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da una situazione ancora dinamica e variabile. Sono attese nuove fasi di instabilità con piogge sparse, intervallate da momenti più asciutti. Le temperature si manterranno su valori stagionali, ma una flessione più marcata potrebbe manifestarsi dopo la metà del mese, segnando un raffreddamento più avvertibile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.