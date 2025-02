Meteo Emilia-Romagna: maltempo in arrivo, piogge, temporali e neve in collina

MeteoWeb

Una circolazione depressionaria in fase di approfondimento sull’Emilia-Romagna porterà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso del fine settimana. Già dalla seconda parte della giornata di sabato, molte nubi si addenseranno sulla regione, accompagnate dall’arrivo di acquazzoni e temporali, con fenomeni più consistenti attesi sul settore emiliano. L’instabilità sarà legata al transito di un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa centrale, il cui impatto sulla regione risulta ancora parzialmente incerto. Tuttavia, le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente intense nell’area occidentale, con nevicate inizialmente a quote collinari tra il piacentino e il parmense, salvo un successivo innalzamento della quota neve con il passare delle ore.

Domenica sarà caratterizzata da una graduale attenuazione del maltempo. Le prime schiarite interesseranno la Romagna già dal mattino, mentre nel pomeriggio il miglioramento si estenderà progressivamente verso l’Emilia, favorendo una tregua dalle precipitazioni.

Per l’inizio della prossima settimana si prospetta un quadro meteorologico ancora incerto e a tratti instabile, con nuove fasi piovose in arrivo. Un possibile calo delle temperature, più significativo, potrebbe manifestarsi dopo la metà del mese, portando un ulteriore cambiamento nelle condizioni atmosferiche sulla regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.