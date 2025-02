Meteo Emilia-Romagna: in arrivo un graduale cambiamento, con più sole e temperature in rialzo

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna sarà interessata da cieli prevalentemente grigi, con qualche schiarita che si farà strada nelle zone nord-orientali, diventando più ampia nel corso del pomeriggio. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie, mentre i venti soffieranno da nord-est, con un mare che si presenterà da poco mosso a quasi calmo. Per la giornata di giovedì 20 febbraio, il cielo sarà inizialmente coperto, soprattutto nelle aree a ridosso dei rilievi. Con il passare delle ore, le nubi tenderanno progressivamente a diradarsi, lasciando spazio a schiarite via via più ampie che, dalle pianure, si estenderanno anche verso l’Appennino. Le temperature subiranno un lieve rialzo nei valori massimi, mentre i venti soffieranno da nord con un mare che risulterà calmo.

Venerdì 21 febbraio si prospetta una giornata all’insegna del sole su tutta la regione. Le temperature continueranno ad aumentare nei valori massimi, mentre i venti si manterranno deboli e il mare rimarrà calmo, consolidando una fase meteorologica più stabile e gradevole.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

