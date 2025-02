Meteo Emilia-Romagna: breve tregua prima di un nuovo peggioramento nel fine settimana

MeteoWeb

Dopo il passaggio del primo fronte perturbato, l’Emilia-Romagna si prepara a una temporanea schiarita nel pomeriggio e in serata, con condizioni di cielo poco nuvoloso che si estenderanno progressivamente su tutta la regione. Tuttavia, questa fase di stabilità sarà di breve durata, poiché già dalla giornata di venerdì è previsto un nuovo aumento della copertura nuvolosa, con il ritorno delle precipitazioni. Le prime ore di venerdì saranno caratterizzate da foschie dense e banchi di nebbia sulla pianura emiliana, soprattutto nelle zone interne. Nel corso della mattinata si osserveranno rovesci sparsi sull’Emilia interna, in particolare lungo le aree di crinale, e sulla Romagna occidentale, mentre sul resto del territorio le precipitazioni risulteranno pressoché assenti. Con l’avanzare del pomeriggio e della sera, il cielo diverrà progressivamente molto nuvoloso o coperto ovunque, con fenomeni deboli e intermittenti che tenderanno a spostarsi dai rilievi verso le pianure e le aree costiere. La quota neve sarà generalmente compresa tra i 1100 e i 1400 metri.

Sabato si preannuncia una giornata grigia, con copertura nuvolosa diffusa su tutto il territorio regionale. Le precipitazioni, inizialmente deboli, si estenderanno gradualmente dai settori orientali verso quelli occidentali, intensificandosi nel corso del pomeriggio e della sera, soprattutto sull’Emilia centro-occidentale e nelle zone appenniniche. La neve cadrà a quote più basse rispetto ai giorni precedenti, oscillando tra i 700 e i 1200 metri in Emilia, mentre in Romagna il limite delle nevicate si attesterà oltre i 1300-1500 metri.

La tendenza per domenica conferma condizioni di instabilità diffusa, con piogge deboli o moderate su gran parte della regione e nevicate oltre gli 800-1000 metri lungo l’Appennino. I venti soffieranno con intensità debole o moderata dai quadranti settentrionali, mentre le temperature subiranno un ulteriore calo a causa dell’ingresso di aria più fredda.

A partire dall’inizio della prossima settimana, il quadro meteorologico dovrebbe mostrare segnali di miglioramento, con il ritorno di condizioni più stabili e un’attenuazione delle precipitazioni su tutto il territorio regionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.