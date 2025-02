Meteo, Europa divisa tra gelo e tempeste: Italia sotto la doppia minaccia

MeteoWeb

L’evoluzione meteorologica attesa per le prime due decadi di febbraio si preannuncia estremamente dinamica, con un’interessante configurazione a livello europeo che potrebbe portare eventi invernali di rilievo, in particolare sul Nord Italia e su parte delle regioni centrali. Il continente sarà diviso tra due grandi protagonisti: da un lato una vasta depressione atlantica, carica di aria più mite ma particolarmente umida, destinata a inviare una serie di perturbazioni verso l’Europa occidentale, dall’altro un esteso anticiclone sull’Europa orientale e la Russia, che favorirà l’accumulo di aria gelida nei bassi strati, mantenendo condizioni di gelo diffuso su gran parte dell’area.

Italia ed Europa centrale si troveranno esattamente nel mezzo di questa configurazione, divenendo il punto di incontro tra due masse d’aria profondamente diverse per origine e caratteristiche. Il Mediterraneo sarà quindi teatro di un intenso maltempo, con un elevato rischio di precipitazioni che, al Nord e su alcune zone del Centro, potranno assumere carattere nevoso anche a quote molto basse. La persistenza dell’anticiclone orientale contribuirà a mantenere temperature rigide su vaste aree dell’Europa orientale, dove il gelo si consoliderà in maniera marcata, mentre l’aria fredda riuscirà progressivamente a infiltrarsi sul Centro-Nord italiano, portando isoterme inferiori allo zero e aumentando la possibilità di nevicate fino in pianura.

Parallelamente, l’area più mite sarà confinata sulla Penisola Iberica, sulla Francia e su buona parte del versante tirrenico e meridionale italiano, dove il maltempo sarà presente, ma con temperature più elevate e fenomeni nevosi limitati esclusivamente alle quote montane. Questo scenario delineerà un chiaro contrasto termico tra l’ovest e l’est del continente, accentuato dal continuo tentativo delle correnti atlantiche di penetrare verso est, forzando il blocco anticiclonico.

Le attuali proiezioni suggeriscono che questa configurazione potrebbe mantenersi stabile almeno fino al termine della seconda decade di febbraio, con un persistente scambio di masse d’aria tra l’Atlantico e l’Europa orientale. L’Italia resterà esposta a ripetute fasi di maltempo, caratterizzate da piogge abbondanti e da un reiterato rischio di nevicate a bassa quota, specialmente sulle regioni settentrionali. Le correnti atlantiche miti tenteranno più volte di erodere il blocco freddo a est, ma la resistenza dell’anticiclone russo potrebbe prolungare il periodo di condizioni invernali sul nostro Paese, con ulteriori impulsi perturbati in grado di determinare episodi di neve fino in pianura nelle aree più esposte.

