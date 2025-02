Meteo, quando l’inverno divenne implacabile: il febbraio 1929 che ghiacciò la Laguna Veneta

MeteoWeb

Nel febbraio del 1929, l’Italia fu travolta da una delle ondate di gelo più intense del XX secolo, in un contesto storico già segnato da difficoltà economiche e sociali. Il freddo raggiunse il suo apice nei primi giorni del mese, portando con sé temperature glaciali e nevicate intermittenti che trasformarono il paesaggio in un’immensa distesa di ghiaccio. Il gelo fu così intenso che persino la Laguna Veneta si congelò completamente, un fenomeno rarissimo che sottolineò l’eccezionalità dell’evento.

Le prime avvisaglie di questo drastico cambiamento meteorologico si fecero sentire già negli ultimi giorni del 1928, con un progressivo abbassamento delle temperature in tutta Europa. Tuttavia, fu nel mese di febbraio che l’ondata di freddo si manifestò con una violenza straordinaria, rendendo impossibile la normale vita quotidiana in molte città italiane. Le condizioni atmosferiche furono determinate dalla presenza di un potente anticiclone tra la Scandinavia e la Russia, il quale spinse masse d’aria gelida verso sud, mentre una depressione sull’Italia favorì il maltempo su gran parte del Paese.

Le temperature raggiunsero valori estremamente bassi, stabilendo record in diverse località. A Parma, il 13 febbraio, si registrarono minime di -13°C e massime di -10,5°C, accompagnate da un manto nevoso di 80 cm. Firenze fu sepolta sotto 60 cm di neve, mentre a Venezia le temperature oscillavano tra i -10°C e i -8°C. Nella pianura bolognese si toccarono i -28°C, mentre in Toscana, nella Val d’Arno, il termometro scese fino a -25°C. La durata eccezionale di questa ondata di gelo, che si protrasse per quasi due mesi, la rese ancora più memorabile rispetto ad altri eventi storici, come quelli del 1956 e del 1985, che pur nella loro intensità si esaurirono in circa venti giorni.

Le conseguenze furono devastanti. Le città furono paralizzate dalla neve, i trasporti ferroviari subirono gravi interruzioni e le vie d’acqua furono bloccate dal ghiaccio. Il bilancio umano fu tragico, con circa 300 vittime in tutta l’Europa Centrale a causa dell’assideramento. Il freddo eccezionale lasciò un segno indelebile nella memoria collettiva e fu immortalato anche nel cinema: il celebre film Amarcord di Federico Fellini rievoca proprio “l’anno del nevone”, un riferimento a quei giorni in cui l’Italia si trovò stretta nella morsa del gelo.

L’ondata di freddo del 1929 rappresenta uno degli episodi più estremi della storia meteorologica italiana, un evento che ancora oggi viene ricordato per la sua intensità e per le sue conseguenze sulla popolazione e sul territorio.

