Meteo, freddo e neve in Iran: scuole e uffici chiusi | FOTO

L’Iran ha ordinato a partire da oggi la chiusura di scuole e servizi pubblici in almeno 10 province per risparmiare energia a causa di un’ondata di freddo. Negli ultimi giorni, le temperature gelide hanno colpito gran parte del nord del Paese, provocando automaticamente un aumento del consumo di energia e mettendo sotto pressione la rete elettrica e la distribuzione del gas. In queste province, “tutte le amministrazioni e le banche sono chiuse domenica”, giorno lavorativo in Iran, “e per gli studenti è prevista la didattica a distanza”, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Irna, che fa riferimento a “una decisione del gruppo di lavoro sulla gestione del consumo energetico“.

Secondo la stessa fonte, delle 31 province dell’Iran, circa dieci sono interessate da queste misure, citando quelle di Lorestan (ovest), Semnan (est) e Gilan (nord). Misure simili sono state adottate ieri nella provincia di Teheran, ma sono state revocate oggi nonostante le nevicate. Nella capitale iraniana, situata ai piedi della catena montuosa dell’Alborz, nella notte sono caduti fino a 30 centimetri di neve, secondo l’agenzia Irna. La neve a Teheran non è insolita in questo periodo dell’anno, ma è arrivata all’improvviso dopo che le temperature diurne sono scese di oltre 10°C da venerdì 7 febbraio, a seguito di un’ondata di freddo.

Secondo Irna, a Urmia, città nel nord-ovest vicino alla Turchia, ieri sono caduti fino a 50 centimetri di neve, “un record da oltre dieci anni”.

Oggi, in tutto, almeno 25 province sono state colpite da nevicate o forti piogge, causando disagi al traffico locale, hanno riferito i media statali. Il servizio meteorologico ha invitato gli iraniani a evitare viaggi non necessari in queste aree nelle prossime 24 ore, poiché il Paese celebrerà domani il 46° anniversario della Rivoluzione islamica, un giorno festivo.

