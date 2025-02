Meteo, Italia e gelo polare: quando lo split del Vortice Polare fa davvero la differenza

MeteoWeb

Uno split del vortice polare è un evento atmosferico di grande rilevanza che può avere ripercussioni significative sul clima europeo e, in particolare, sull’Italia. Questo fenomeno si verifica quando la struttura compatta del vortice polare, che normalmente trattiene l’aria gelida sopra l’Artico, si divide in più lobi, consentendo alle masse d’aria fredda di spostarsi verso latitudini più basse. Questo tipo di dinamica è spesso associata a un riscaldamento stratosferico improvviso (stratwarming), che destabilizza la circolazione atmosferica e altera il comportamento del jet stream, determinando un’intrusione di aria polare sull’Europa e, talvolta, sul Mediterraneo.

Gli effetti di uno split del vortice polare sull’Italia dipendono da vari fattori, tra cui la direzione in cui si muovono i lobi del vortice e la configurazione generale della circolazione atmosferica. Nel Nord Italia, il risultato più comune è l’arrivo di ondate di freddo intenso, con nevicate in pianura, specialmente in aree come la Val Padana, dove l’aria gelida interagisce con l’umidità locale, portando accumuli nevosi significativi. Le temperature possono scendere ben al di sotto della media stagionale, con punte che possono raggiungere i -10°C nelle zone pianeggianti, soprattutto quando l’irruzione fredda è accompagnata da un blocco anticiclonico che prolunga la permanenza delle masse d’aria artica sulla regione. Nel Centro-Sud e nelle isole, invece, gli effetti possono essere differenti: le infiltrazioni fredde possono generare temporali di neve, grandinate e persino cicloni mediterranei. Il contrasto tra l’aria polare e il mare più caldo spesso favorisce la formazione di sistemi depressionari intensi, con piogge abbondanti e raffiche di vento che possono superare i 100 km/h.

Le ondate di gelo legate a uno split del vortice polare possono protrarsi per settimane, influenzando in particolare i mesi di febbraio e marzo. Questi eventi sono spesso accompagnati da un aumento significativo delle precipitazioni, con nevicate abbondanti sugli Appennini e sulle Alpi, dove gli accumuli possono superare i 50 cm. Un ruolo determinante viene giocato dalle temperature del Mediterraneo, che negli ultimi anni si sono mantenute superiori alla norma, in alcuni casi fino a +2°C rispetto ai valori medi. Questa anomalia termica amplifica l’energia disponibile per la formazione di cicloni e tempeste, accentuando i fenomeni meteorologici estremi. Il contrasto tra l’aria fredda in arrivo e il mare più caldo può generare nevicate a bassa quota, talvolta anche lungo le regioni costiere, mentre il rapido abbassamento delle temperature può innescare transizioni improvvise da pioggia a neve, creando situazioni di forte instabilità meteorologica.

Nonostante l’impatto potenzialmente significativo di uno split del vortice polare, è importante sottolineare che non tutti gli eventi di questo tipo portano conseguenze drastiche. Le statistiche mostrano che solo il 30% degli stratwarming è in grado di innescare ondate di freddo rilevanti in Italia. Inoltre, la propagazione degli effetti in troposfera non è immediata: le alterazioni della circolazione atmosferica possono richiedere due o tre settimane prima di manifestarsi con un abbassamento delle temperature e un aumento delle precipitazioni. Questa variabilità rende particolarmente complesso prevedere con precisione l’impatto di uno split del vortice polare, soprattutto nelle fasi iniziali dell’evento.

Per anticipare questi fenomeni, i meteorologi utilizzano una combinazione di modelli climatici avanzati, dati stratosferici e tecniche di machine learning. I modelli globali come GFS (Global Forecast System) ed ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) monitorano costantemente il flusso di calore anomalo verso la stratosfera e la conseguente evoluzione del vortice polare. Attraverso mappe di geopotenziale a 10 hPa, è possibile individuare eventuali elongazioni o bilobazioni della struttura vorticosa, che possono anticipare uno split con diverse settimane di anticipo. Tra gli indicatori più utilizzati per monitorare la stabilità del vortice polare vi è l’indice NAM (Northern Annular Mode), il cui valore negativo segnala un indebolimento del vortice, e l’anomalia di geopotenziale secondo il modello Baldwin-Dunkerton, che fornisce indicazioni sull’eventuale propagazione degli effetti fino alla troposfera. I più recenti algoritmi di deep learning, come, analizzano i pattern atmosferici per identificare segnali predittivi dello split con una finestra temporale di circa 20 giorni.

L’evoluzione di uno split del vortice polare è determinata da numerosi fattori, tra cui la propagazione verticale dello stratwarming, che avviene solo nel 40% dei casi, e la presenza di serbatoi di aria fredda sulla Siberia o sulla Scandinavia, che possono determinare se l’irruzione gelida raggiungerà l’Europa meridionale. Un ruolo chiave è giocato anche dall’interazione con l’Atlantico: in presenza di forti anticicloni bloccanti, come quello delle Azzorre, il flusso freddo viene deviato verso sud, aumentando le probabilità di impatto sull’Italia. Tuttavia, le previsioni di questi fenomeni non sono esenti da incertezze: nel 30% dei casi, i modelli atmosferici suggeriscono la formazione di un split che poi non si concretizza, specialmente quando il vortice polare si dimostra troppo compatto per frammentarsi.

Infine, va considerato il ruolo del Mediterraneo nell’attenuazione o nell’amplificazione degli effetti di uno split del vortice polare. Temperature marine sopra la media, come quelle registrate nel 2025 con un’anomalia di +1.5°C, possono ridurre l’intensità delle irruzioni fredde, favorendo una transizione da neve a pioggia anche in regioni tipicamente soggette a precipitazioni nevose. Questo scenario dimostra come il comportamento del vortice polare non sia l’unico elemento da monitorare, ma vada considerato nel contesto più ampio dell’intero sistema climatico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.