Previsioni Meteo, Stratosfera in subbuglio: l’Italia rischia un’invasione di aria gelida

L’Europa potrebbe essere alle porte di una svolta meteorologica significativa, con l’arrivo di un’ondata di freddo intenso proveniente da est e la possibilità di nevicate diffuse. Questo cambiamento repentino, che potrebbe verificarsi nel giro di pochi giorni, non risparmierebbe l’Italia, dove si prevedono potenziali impatti rilevanti. Il catalizzatore di questa trasformazione climatica sembra essere un riscaldamento stratosferico polare previsto per la metà di febbraio. Questo fenomeno, che coinvolgerebbe anche il Nord America, potrebbe causare uno spostamento dell’attività del vortice polare verso l’Europa, segnalando un febbraio notevolmente diverso per il Vecchio Continente.

Sebbene la stratosfera si trovi a quote elevate e i movimenti della troposfera siano generalmente più rilevanti per le condizioni meteorologiche a livello del suolo, un riscaldamento stratosferico di tale entità potrebbe avere ripercussioni su più livelli atmosferici, portando a un profondo mutamento della circolazione atmosferica.

Le previsioni indicano che il vortice polare stratosferico potrebbe sbilanciarsi nettamente verso l’Europa. Tuttavia, i primi segnali di cambiamento nella troposfera potrebbero manifestarsi già dal 7 febbraio, con diverse ipotesi di ondate di freddo.

Uno scenario possibile vede l’arrivo di un vortice freddo in quota da est nel fine settimana dell’8-9 febbraio. Questo potrebbe portare freddo intenso e neve a quote molto basse al Nord Italia, con la possibilità di nevicate locali fino in pianura. Il Centro Italia potrebbe invece sperimentare maltempo con neve sull’Appennino a quote medio-basse.

Un’altra ipotesi, meno probabile ma non da escludere, prevede l’arrivo di aria fredda che scivola sotto un vasto anticiclone centrato sulla Scandinavia, raggiungendo l’Italia con moto retrogrado entro il 12-13 febbraio. Questo scenario potrebbe portare a un’ondata di freddo estremo su tutto il paese, con una massa d’aria polare continentale che potrebbe far registrare temperature di -12/-16°C a 1500 metri di altitudine.

Sebbene queste previsioni possano non realizzarsi esattamente come descritte, la molteplicità di scenari freddi suggerisce che febbraio potrebbe caratterizzarsi come un mese decisamente invernale sul Vecchio Continente, allontanando l’ipotesi di un anticipo di primavera. Nel frattempo continuiamo a monitorare attentamente l’evoluzione dei modelli, pronti ad aggiornare le previsioni man mano che nuovi dati saranno disponibili.

