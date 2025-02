Meteo, l’aria gelida fatica sempre più a raggiungere l’Italia: il ruolo del cambiamento climatico

MeteoWeb

Negli ultimi decenni, l’arrivo di masse d’aria gelida sull’Italia è diventato progressivamente meno frequente e intenso rispetto al passato. Questo fenomeno non è casuale, ma è strettamente legato ai cambiamenti nella circolazione atmosferica globale, influenzati dal riscaldamento climatico in atto. L’innalzamento della temperatura media terrestre ha modificato i meccanismi che regolano la distribuzione delle masse d’aria e il movimento delle perturbazioni, determinando un progressivo spostamento verso nord delle cosiddette “storm tracks”, ossia i percorsi principali seguiti dai sistemi meteorologici.

Questa variazione ha un impatto diretto sulla possibilità che l’aria gelida proveniente dalle regioni polari o dalla Siberia raggiunga l’Europa meridionale e, in particolare, l’Italia. In passato, le ondate di gelo che colpivano la Penisola erano più frequenti e riuscivano a penetrare più facilmente fino a latitudini relativamente basse. Oggi, invece, la statistica meteorologica evidenzia come il limite del freddo tenda a rimanere più distante rispetto a 30-40 anni fa. Questo significa che, anche in presenza di configurazioni atmosferiche teoricamente favorevoli all’arrivo del gelo, la traiettoria delle correnti fredde non riesce più a spingersi con la stessa efficacia verso sud, lasciando l’Italia più esposta a dinamiche miti rispetto al passato.

Il riscaldamento globale sta alterando l’equilibrio tra le masse d’aria calda e fredda, modificando la struttura del vortice polare e influenzando il comportamento del jet stream, la corrente a getto che separa l’aria fredda artica dalle masse d’aria più temperate. Questo flusso d’aria in quota, che guida le perturbazioni e le ondate di freddo, sta subendo cambiamenti significativi, con periodi di maggiore ondulazione alternati a fasi di maggiore stabilità. In molte occasioni, il getto tende a spostarsi verso latitudini più elevate, limitando l’influenza delle masse d’aria polare sulle regioni mediterranee.

Un ulteriore aspetto da considerare è il crescente contrasto termico tra l’Artico e le medie latitudini. L’Artico si sta riscaldando a un ritmo più veloce rispetto al resto del pianeta, un fenomeno noto come “amplificazione artica”. Questa dinamica sta riducendo il gradiente termico tra le zone polari e le latitudini temperate, rendendo meno efficienti le irruzioni di aria fredda verso sud. Il risultato è un inverno sempre meno caratterizzato da episodi di gelo intenso e sempre più influenzato da fasi miti e perturbate.

Questa tendenza si riflette anche nei dati storici e nelle proiezioni climatiche a lungo termine. Le analisi mostrano che, negli ultimi decenni, le temperature invernali in Italia hanno registrato un aumento costante, con una riduzione della frequenza e dell’intensità delle ondate di freddo più severe. Anche gli episodi di neve in pianura, un tempo più comuni, stanno diventando sempre più rari, sostituiti da precipitazioni piovose anche in periodi dell’anno in cui una volta sarebbero state tipicamente nevose.

La ridotta capacità dell’aria gelida di raggiungere l’Italia rappresenta uno dei tanti segnali del cambiamento climatico in atto. Il sistema atmosferico sta evolvendo in risposta all’aumento delle temperature globali, modificando non solo le dinamiche meteorologiche quotidiane, ma anche le tendenze climatiche su scala pluridecennale. Questo processo non significa che le ondate di freddo spariranno del tutto, ma indica che saranno sempre più rare ed eccezionali rispetto a quanto accadeva in passato. L’Italia, quindi, si trova sempre più spesso a fare i conti con inverni miti e piovosi piuttosto che con le tradizionali irruzioni di gelo che caratterizzavano gli inverni di qualche decennio fa.

