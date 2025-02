Meteo Lazio: alta pressione in ritirata, il tempo si guasta tra venerdì e sabato

MeteoWeb

Il Lazio continua a beneficiare della presenza di un robusto campo di alta pressione che mantiene condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso, con temperature in linea con le medie stagionali e un clima complessivamente asciutto. Tuttavia, questa fase di stabilità atmosferica è destinata a interrompersi a partire da venerdì, quando un cambiamento significativo delle condizioni meteo interesserà la regione.

L’arrivo di un nucleo di aria fredda in discesa dall’Europa centrale porterà un progressivo peggioramento, con un aumento della nuvolosità e il possibile ritorno di precipitazioni sparse. Questa nuova fase instabile si farà sentire soprattutto tra venerdì e sabato, con cieli più coperti e fenomeni che, seppur di intensità limitata, potranno coinvolgere diverse aree del Lazio. Il transito del fronte perturbato potrebbe inoltre aprire la strada a un’ulteriore evoluzione del quadro meteorologico, con la possibilità di una fase più fredda nei giorni successivi.

L’evoluzione atmosferica sarà determinante per comprendere la reale entità del peggioramento e l’eventuale intensificazione dell’instabilità. Nei prossimi giorni saranno necessari ulteriori aggiornamenti per definire con maggiore precisione l’impatto delle correnti fredde e la distribuzione delle precipitazioni sul territorio. L’attenzione resta alta per valutare l’eventuale ingresso di una fase più dinamica, che potrebbe influenzare il clima della regione anche nella prossima settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.