Meteo Lazio, tregua solo apparente: il maltempo tornerà con aria artica

L’arrivo di infiltrazioni umide sta determinando un aumento della copertura nuvolosa sul Lazio, con cieli che si mantengono prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi, sebbene senza precipitazioni di rilievo. La situazione meteorologica, tuttavia, è destinata a evolvere nei prossimi giorni, con un progressivo incremento dell’instabilità. La seconda parte della settimana sarà caratterizzata da condizioni atmosferiche dinamiche, con episodi instabili a più riprese. Tra giovedì e venerdì, sono attesi rovesci e temporali sparsi che interesseranno diverse aree della regione, anche se con fasi di intermittenza. L’attenzione si concentra soprattutto sul fine settimana, quando un rapido affondo di aria fredda di matrice artica, previsto tra la serata di venerdì e le prime ore di sabato, potrebbe determinare un calo delle temperature più marcato. In questo scenario, si prospetta la possibilità di nevicate sui settori settentrionali del Lazio, con quota neve stimata tra i 600 e i 900 metri.

La tendenza necessita ancora di conferme nei prossimi aggiornamenti, ma gli elementi attuali suggeriscono un fine settimana movimentato dal punto di vista meteorologico, con un’alternanza tra fasi instabili e momenti di tregua.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l'accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

