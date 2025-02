Meteo Lazio: possibile gelido peggioramento verso il weekend di San Valentino

MeteoWeb

Il Lazio si appresta a vivere una fase meteorologica caratterizzata da un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche. Già a partire dalla giornata odierna, un aumento dell’instabilità sarà determinato dall’ingresso di correnti perturbate, favorendo un clima più grigio e umido su gran parte della regione. La giornata di mercoledì 12 febbraio sarà contraddistinta da cieli coperti e un’atmosfera uggiosa, con la possibilità di deboli pioviggini sparse. A seguire, giovedì 13 febbraio, un peggioramento più marcato potrebbe interessare soprattutto le aree settentrionali del Lazio, complice l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica in grado di generare fenomeni più diffusi e localmente intensi.

Per il fine settimana di San Valentino permane una certa incertezza nell’evoluzione del quadro meteorologico. Secondo il modello europeo ECMWF, esiste la possibilità che una goccia fredda in quota attraversi la regione, determinando precipitazioni più estese e nevicate fino a quote collinari. Tuttavia, trattandosi di una dinamica ancora complessa e con diversi fattori in gioco, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti per confermare l’eventuale impatto sul Lazio.

