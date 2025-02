Meteo Lazio: in arrivo piogge e possibili temporali, freddo entro venerdì

MeteoWeb

Una progressiva attenuazione dell’alta pressione sul Lazio apre la porta all’ingresso di correnti più umide, determinando un rapido incremento della copertura nuvolosa a partire dal pomeriggio e dalla serata. Questo scenario segna l’inizio di una settimana caratterizzata da condizioni atmosferiche instabili, con frequenti precipitazioni. Le piogge saranno distribuite a più riprese e potranno assumere localmente carattere di rovescio o temporale, soprattutto tra mercoledì e giovedì, quando l’instabilità risulterà più marcata. L’evoluzione della situazione meteorologica lascia aperta l’ipotesi di un’irruzione di aria fredda di origine artica intorno a venerdì 14 febbraio. Se confermata, questa dinamica potrebbe determinare un abbassamento delle temperature tale da favorire nevicate fino a quote collinari sull’alto Lazio entro la serata. Tuttavia, questa tendenza necessita di ulteriori aggiornamenti per una conferma definitiva.

