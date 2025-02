Meteo Lazio: l’alta pressione si ritira, settimana tra piogge e instabilità diffusa

MeteoWeb

Il Lazio si trova attualmente sotto l’influenza di un campo di alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta la regione. Il cielo si presenta sereno per gran parte della giornata, con solo qualche annuvolamento in aumento dal tardo pomeriggio e nelle ore serali. Questo scenario, tuttavia, è destinato a mutare nei prossimi giorni, con l’arrivo di un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche. A partire da lunedì, il flusso umido atlantico favorirà l’ingresso di una perturbazione che porterà piogge diffuse e intermittenti, interessando diverse zone della regione. Questa fase di instabilità si intensificherà progressivamente, con precipitazioni che si ripresenteranno a più riprese, rendendo il quadro meteorologico decisamente più movimentato rispetto ai giorni precedenti.

Le condizioni di maltempo si protrarranno almeno fino a metà settimana, quando una nuova circolazione depressionaria tenderà a strutturarsi sulle regioni centro-settentrionali, influenzando anche il Lazio. Il peggioramento sarà accompagnato da un ulteriore apporto di piogge e da un abbassamento delle temperature, favorendo il ritorno della neve sulla dorsale appenninica fino a quote di 1000-1200 metri.

Il rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche segnerà dunque il passaggio da un periodo di stabilità a una fase più dinamica e perturbata, caratterizzata da precipitazioni e un calo termico, in linea con le tipiche oscillazioni stagionali.

