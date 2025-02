Meteo Liguria, neve da domani sera

MeteoWeb

La neve è attesa in Liguria da domani sera. Lo annuncia Arpal, spiegando che dalla serata di domani sono possibili deboli precipitazioni sparse anche nevose sull’entroterra oltre i 400-600 metri e localmente a quote inferiori. Altrove quota neve oltre i 1000-1100 metri. Sono attesi venti di tramontana rafficati di 40-50km/h allo sbocco delle valli e un “deciso calo delle temperature con disagio fisiologico per freddo” in alcune zone. Sabato sono attese deboli piogge diffuse con cumulate significative e nevicate diffuse fino a fondovalle nell’entroterra.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

