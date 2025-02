Meteo Marche: clima mite e qualche schiarita, ma da lunedì cambia tutto

MeteoWeb

La giornata sulle Marche è caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi diffuse che solo in serata lasceranno spazio a qualche parziale schiarita. L’afflusso di umidità sta influenzando le condizioni meteorologiche, determinando un’atmosfera variabile ma senza fenomeni significativi. Nei prossimi giorni, l’alta pressione tenterà di estendersi sulla regione, pur mantenendo una struttura piuttosto fragile e soggetta a lievi infiltrazioni atlantiche. Questo garantirà un contesto meteorologico prevalentemente stabile, ma con momenti di variabilità e possibili annuvolamenti. Nel frattempo, le temperature seguiranno una graduale tendenza al rialzo, raggiungendo valori miti nelle ore diurne. In particolare, nelle zone pianeggianti più esposte al sole, le massime potranno facilmente superare i 15°C, regalando un clima gradevole.

A partire da lunedì 24 febbraio, lo scenario meteorologico cambierà nuovamente con il ritorno di un flusso atlantico più incisivo. Questo determinerà una fase di instabilità diffusa, con un aumento della nuvolosità e il possibile ritorno di precipitazioni più organizzate, segnando l’avvio di un periodo più perturbato sulla regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

