Meteo Marche: piogge e instabilità in attesa di un impulso freddo nel weekend

Una vasta area di bassa pressione sta interessando le Marche, determinando condizioni di tempo instabile su gran parte della regione. Nel corso della giornata si registrano deboli piogge diffuse, con una possibile intensificazione dei fenomeni in serata. Questo scenario meteorologico si protrarrà nei prossimi giorni, caratterizzato dall’alternanza tra precipitazioni, a tratti moderate, e momenti di relativa tregua. Le temperature si manterranno ancora su valori superiori alla media stagionale, limitando le nevicate alle quote medio-alte dell’Appennino.

Tuttavia, la situazione potrebbe subire un cambiamento significativo nel fine settimana, quando una massa d’aria fredda proveniente dal nord Europa farà il suo ingresso sulla regione. Il suo arrivo è atteso per la giornata di venerdì 14 febbraio e sarà accompagnato da un deciso peggioramento del tempo, con rovesci diffusi e locali temporali.

L’abbassamento delle temperature favorirà il ritorno della neve sui rilievi appenninici, con accumuli significativi nelle aree maggiormente esposte al di sopra dei 1400 metri. Nella notte tra venerdì e sabato, il calo termico potrebbe determinare episodi di neve fino a quote collinari, attorno ai 400-600 metri.

A partire da domenica, il quadro meteorologico dovrebbe migliorare gradualmente, accompagnato da un rialzo delle temperature nei giorni successivi. Tuttavia, nelle aree interne si potranno registrare gelate mattutine. Questa tendenza necessita ancora di conferme nei prossimi aggiornamenti, poiché l’evoluzione del fronte freddo potrebbe riservare variazioni nei dettagli previsionali.

