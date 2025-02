Meteo Marche: nuvolosità diffusa e instabilità in settimana, possibile calo termico nel weekend

MeteoWeb

Le Marche si trovano attualmente sotto l’influenza di infiltrazioni umide, che determinano una copertura nuvolosa diffusa, con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi. Nonostante la persistenza della nuvolosità, i fenomeni associati risultano generalmente assenti o di scarsa rilevanza. Nei prossimi giorni, lo scenario meteorologico resterà caratterizzato da variabilità e instabilità. Durante la settimana, si prevede il transito di impulsi perturbati che, a più riprese, potranno interessare la regione con precipitazioni di debole o moderata intensità. Tuttavia, non si escludono anche ampie pause asciutte, che potrebbero alternarsi ai momenti più instabili.

Le temperature si manterranno ancora su valori superiori alla media del periodo, determinando un limite neve relativamente elevato, con accumuli relegati alle quote medio-alte dell’Appennino. Tuttavia, verso il fine settimana, i modelli previsionali indicano una possibile fase più fredda, che potrebbe favorire un abbassamento della quota neve fin sotto i 1000 metri. Tale evoluzione resta al momento da confermare, in attesa di ulteriori aggiornamenti che possano delineare con maggiore precisione l’entità e la durata dell’eventuale calo termico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

