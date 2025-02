Meteo Marche: verso una fase perturbata, rovesci e piogge diffuse nei prossimi giorni

MeteoWeb

Le Marche si trovano attualmente sotto l’influenza di infiltrazioni umide che determinano un cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte del territorio. Nonostante la diffusa copertura nuvolosa, le condizioni meteorologiche rimangono per il momento stabili, senza fenomeni significativi. Tuttavia, questa fase di relativa calma sarà presto interrotta da un nuovo peggioramento del tempo, destinato a interessare la regione nei prossimi giorni. Con l’inizio della settimana, il progressivo avanzare di perturbazioni atlantiche favorirà un netto aumento dell’instabilità atmosferica.

A partire da lunedì, le prime piogge inizieranno a manifestarsi in maniera irregolare, anticipando una fase perturbata più marcata che si protrarrà almeno fino a mercoledì o giovedì. Nel corso di questi giorni, precipitazioni diffuse e rovesci interesseranno l’intero territorio marchigiano, determinando un contesto meteorologico instabile e dinamico.

Il passaggio delle perturbazioni potrebbe inoltre essere accompagnato da una lieve flessione delle temperature, rendendo il quadro meteorologico tipicamente autunnale, con cieli cupi e precipitazioni intermittenti che caratterizzeranno la prima parte della settimana.

