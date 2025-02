Meteo Marche: sole e stabilità solo per poco, nel weekend torna il maltempo

MeteoWeb

Le Marche si trovano attualmente sotto l’influenza di pressioni medio-alte, una configurazione che garantisce condizioni di tempo stabile e parzialmente soleggiato. Tuttavia, questo scenario è destinato a mutare nel corso del fine settimana, quando una nuova fase instabile e a tratti perturbata interesserà la regione, determinando un peggioramento del quadro meteorologico tra sabato e domenica. Già nel corso della giornata odierna si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, con la possibilità dei primi fenomeni che faranno la loro comparsa sulle aree settentrionali delle Marche nelle ore serali. Questo cambiamento sarà il preludio a un fine settimana più movimentato, caratterizzato dall’ingresso di una perturbazione che porterà precipitazioni diffuse e un calo delle temperature.

L’evoluzione successiva vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire dal 3 marzo, quando l’espansione di un campo anticiclonico favorirà il ritorno del sole e una maggiore stabilità atmosferica su tutta la regione. Le temperature, nel frattempo, subiranno una lieve flessione, riportandosi su valori in linea con le medie stagionali.

Dopo un weekend caratterizzato dall’instabilità, la situazione tornerà dunque a normalizzarsi, con un ritorno a condizioni più asciutte e miti. L’attenzione resta comunque rivolta all’evoluzione successiva, poiché il periodo di transizione tra inverno e primavera potrebbe riservare ulteriori cambiamenti nel breve termine.

