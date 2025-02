Meteo Marche: attenuazione della nuvolosità, ma weekend variabile tra sole, nubi e qualche pioggia

MeteoWeb

Le correnti umide che hanno caratterizzato la giornata sulle Marche si stanno gradualmente attenuando, favorendo un progressivo miglioramento con ampie schiarite nel corso della serata. Dopo una giornata dominata da cieli nuvolosi o molto nuvolosi, la tendenza appare orientata verso una maggiore stabilità atmosferica, anche se la situazione rimarrà ancora piuttosto dinamica nei prossimi giorni. L’alta pressione cercherà di espandersi, ma senza una solida affermazione, lasciando spazio a infiltrazioni atlantiche che determineranno un fine settimana all’insegna della variabilità. Il tempo sarà caratterizzato da un’alternanza tra schiarite e passaggi nuvolosi, mantenendo però un contesto prevalentemente asciutto. Solo sulle aree interne della regione non si esclude la possibilità di qualche breve piovasco isolato, ma senza fenomeni di rilievo.

Le temperature seguiranno un andamento in rialzo, con valori diurni più miti rispetto ai giorni precedenti. In particolare, nelle zone di pianura dove prevarranno le schiarite, le massime potranno superare facilmente i 15 gradi, regalando un clima più gradevole nelle ore centrali della giornata.

Per la prossima settimana, le previsioni rimangono ancora incerte, ma le attuali tendenze indicano la possibile irruzione di nuove perturbazioni di origine nord-atlantica. L’evoluzione dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti, per comprendere con maggiore precisione l’impatto di eventuali cambiamenti atmosferici sulla regione.

