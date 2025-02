Meteo Molise: dal bel tempo al maltempo, lunedì torna la pioggia

MeteoWeb

Sul Molise domina un campo di alta pressione che garantisce condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate. Il cielo si mantiene sereno per gran parte della giornata, con la possibilità di qualche annuvolamento più consistente a partire dal tardo pomeriggio e in serata, senza fenomeni di rilievo. Anche la giornata di domenica seguirà un andamento simile, con un contesto generalmente stabile e asciutto. Tuttavia, con l’inizio della nuova settimana, si prospetta un cambiamento più marcato delle condizioni atmosferiche. A partire dal pomeriggio di lunedì, infatti, è previsto un peggioramento con il ritorno di piogge sparse, localmente più intense e accompagnate da rovesci.

Le temperature rimarranno sostanzialmente stabili, senza variazioni significative, mantenendosi su valori in linea con il periodo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

