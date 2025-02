Meteo Molise: nubi e instabilità, ma il miglioramento è dietro l’angolo

MeteoWeb

Sul Molise, la presenza dell’alta pressione è influenzata dall’afflusso di aria fredda che determina un’estesa copertura nuvolosa su gran parte della regione. Le temperature si mantengono in linea con le medie stagionali, senza particolari variazioni rispetto al periodo. Le correnti umide provenienti da nord-ovest continueranno a favorire cieli prevalentemente coperti fino a mercoledì, con nubi compatte e possibili precipitazioni locali, più probabili lungo le aree montuose. A partire da giovedì, il rafforzamento dell’alta pressione porterà a un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche, con schiarite sempre più ampie e un ritorno a un tempo più stabile e soleggiato su tutto il territorio.

