Meteo Molise: maltempo in intensificazione con piogge e temporali tra martedì e mercoledì

Una circolazione depressionaria in approfondimento sul Molise porterà un aumento della copertura nuvolosa, accompagnata da deboli piogge. Con l’inizio della settimana, il quadro meteorologico subirà un ulteriore peggioramento, con precipitazioni sparse già dal pomeriggio di lunedì, localmente sotto forma di rovesci. La fase più intensa del maltempo è attesa tra martedì e mercoledì, quando il minimo depressionario si sposterà verso le regioni meridionali, determinando un aumento dell’instabilità e un’estensione delle precipitazioni su gran parte del territorio. In questa fase non si escludono episodi temporaleschi, in particolare nelle zone più esposte.

Successivamente, è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno a un tempo più stabile nella seconda parte della settimana. Le temperature, nel frattempo, si manterranno pressoché invariate, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

