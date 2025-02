Meteo Molise: instabilità diffusa con piogge e temporali, miglioramento temporaneo venerdì

MeteoWeb

Il Molise è attualmente interessato da un’area di bassa pressione che sta determinando condizioni di tempo instabile su tutto il territorio. Nel corso della giornata, si registrano deboli precipitazioni sparse, destinate a intensificarsi nelle ore serali, rendendo il quadro meteorologico ancora più perturbato. La fase più acuta del maltempo è attesa tra oggi e giovedì, con il minimo depressionario che si sposterà progressivamente verso le regioni meridionali, influenzando il Molise con piogge più diffuse e possibili temporali. Questa situazione porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche, con fenomeni localmente intensi e persistenti.

Un miglioramento più deciso è previsto nella giornata di venerdì, quando il sistema perturbato tenderà ad allontanarsi, favorendo una breve tregua. Tuttavia, questa pausa sarà di breve durata, poiché già a partire da sabato nuove precipitazioni torneranno a interessare gran parte del territorio regionale.

Le temperature si manterranno pressoché stazionarie, senza variazioni significative, confermando un quadro climatico tipico per la stagione.

