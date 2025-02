Meteo Abruzzo, focus neve: Majella sugli scudi, copiose nevicate a quote medio-alte

MeteoWeb

Secondo lo SHINE – RESEARCH TEAM, a partire dalla tarda serata, le condizioni meteorologiche sulle aree montane dell’Abruzzo subiranno un peggioramento, con l’arrivo di nevicate di debole o moderata intensità. Le precipitazioni interesseranno in particolar modo i settori orientali della regione, con particolare accento sulle zone medio-alte della Majella, dove i fenomeni potrebbero assumere localmente carattere intenso. La quota neve inizierà a partire dai 600-800 metri sul livello del mare, ma con il trascorrere delle ore e l’avanzare della giornata successiva, si assisterà a un graduale innalzamento del limite delle nevicate.

Sulle montagne del Gran Sasso, sia sul versante orientale che su quello occidentale, le precipitazioni nevose si presenteranno inizialmente con un’intensità variabile tra debole e moderata durante la notte e la prima parte della mattinata, con una quota neve compresa tra i 600 e gli 800 metri. Con il progredire della giornata, si registrerà un lieve aumento dell’altitudine alla quale la neve potrà depositarsi, attestandosi tra gli 800 e i 1000 metri nel pomeriggio, per poi ridursi a fenomeni molto deboli in serata, con quota neve in rialzo fino ai 1200-1400 metri.

Nel massiccio del Velino-Sirente, il quadro meteorologico sarà caratterizzato da nevicate di intensità compresa tra il debole e il moderato tra la notte e le prime ore del mattino, con un limite compreso tra i 700 e i 900 metri. Nel corso della mattinata, le precipitazioni tenderanno a diminuire progressivamente d’intensità, rimanendo perlopiù molto deboli e con una quota di 700-800 metri. Durante il pomeriggio, le nevicate diverranno ancora più sporadiche, limitandosi alle quote comprese tra i 1000 e i 1200 metri, fino a cessare completamente in serata.

Nel settore montano del Parco Nazionale d’Abruzzo, la notte sarà caratterizzata da nevicate con intensità tra debole e moderata, con la neve che si spingerà fino ai 700-900 metri di quota. Tale scenario si manterrà pressoché invariato anche nelle ore mattutine, con un lieve abbassamento della quota neve fino ai 600-800 metri. Nel pomeriggio, invece, i fenomeni tenderanno a perdere d’intensità, con una quota neve in rialzo tra i 900 e i 1100 metri. In serata, le precipitazioni diverranno molto deboli e si concentreranno solo oltre i 1100-1300 metri.

La Majella sarà l’area più colpita da questo peggioramento meteorologico, con nevicate che durante la notte si presenteranno tra il debole e il moderato, interessando quote comprese tra i 600 e gli 800 metri. Tuttavia, nella mattinata si assisterà a un’intensificazione dei fenomeni, che potranno risultare localmente forti alle quote più basse, con la neve che potrà scendere fino ai 500-700 metri. Nel pomeriggio, l’intensità delle precipitazioni inizierà a ridursi, mantenendosi tra debole e moderata con una quota neve in risalita tra i 900 e i 1000 metri. In serata, i fenomeni diverranno molto deboli e si limiteranno alle quote medio-alte, tra i 1200 e i 1400 metri.

Nel complesso, l’ondata di maltempo che interesserà le aree montane dell’Abruzzo sarà caratterizzata da nevicate più consistenti nelle prime ore della giornata, con un progressivo aumento della quota neve man mano che il sistema perturbato si sposterà verso est.

