Meteo, nuova ondata di calore in Brasile: fino a +43°C

MeteoWeb

Una nuova ondata di calore si abbatterà nelle prossime ore sul Brasile, spingendo i termometri fino a +43°C. Lo scenario rimarrà stabile per tutto il periodo di carnevale, con una previsione di miglioramento solo dopo il 5 marzo. Lo riferisce il servizio meteorologico di Climatempo TV, evidenziando che le temperature anomale – tra i 3 e i 7°C superiori alle medie del periodo – interesseranno gli Stati del Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, San Paolo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Le temperature più alte sono previste proprio nello Stato più meridionale del Paese.

“Porto Alegre dovrebbe essere la capitale più calda durante questo periodo, con temperature massime intorno ai +39°C. Nella parte orientale del Rio Grande do Sul e nella regione agricola dello stato, le temperature potrebbero raggiungere i +43°C“, prevede Climatempo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.