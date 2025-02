Meteo, onde nel cielo: lo spettacolo delle nubi di Kelvin-Helmholtz | FOTO

MeteoWeb

Una donna di Calgary, in Alberta (Canada) ha visto una strana nube ondulata nel cielo il 22 febbraio 2025 e si è affidata al social media X, precedentemente noto come Twitter, per trovare una risposta. “Qualcuno sa cosa sta succedendo qui? Ho visto questa formazione di nubi questo pomeriggio a Calgary guardando verso ovest. È la prima volta per me”, ha scritto su X Anne Wilkie. Ciò che la donna aveva visto era una nube di Kelvin-Helmholtz, che prende il nome da Hermann von Helmholtz, che ha scoperto l’instabilità atmosferica che porta a questo fenomeno.

Queste onde nel cielo si formano in modo simile alle onde dell’oceano, dove forti venti soffiano sull’acqua, scolpendo l’acqua piatta in formazioni ondose. Nell’atmosfera, che si comporta in modo simile a un fluido, ciò avviene tra due strati di diversa densità dell’aria.

L’instabilità di Kelvin-Helmholtz è stata individuata anche sul Sole e su Saturno.

Sebbene queste nubi ondulate si formino tipicamente in condizioni di cielo sereno, come Wilkie ha osservato a Calgary, in rari casi possono anche formarsi prima delle nubi temporalesche di forti temporali.

Il Servizio Meteorologico Nazionale statunitense le definisce come “onde verticali nell’aria associate allo wind shear in aree stabili staticamente. Possono apparire come onde che si infrangono e modelli intrecciati nelle immagini radar e nelle foto”. In altre parole, diversi strati dell’atmosfera hanno diverse velocità del vento. Gli strati superiore dell’aria tendono a muoversi a velocità superiori e scavano la parte superiore dello strato di nuvole, creando quest’aspetto di onde fluttuanti. Se temperatura e umidità sono giuste, possono produrre questo straordinario spettacolo nel cielo.

Queste nuvole devono il loro nome a Lord Kelvin e Hermann von Helmholtz, che hanno studiato la fisica dietro la loro formazione. La presenza delle onde di Kelvin-Helmholtz potrebbe significare che c’è instabilità atmosferica. Queste nuvole hanno incuriosito le persone per secoli e si crede che abbiano persino ispirato il dipinto “Notte Stellata” di Van Gogh, secondo Earth Sky.

